Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке в Мурманской области
В Кандалакше в Мурманской области в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме погибла женщина. Об этом региональное управление по ГОЧС и ПБ сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пожар произошел в ночь на 30 декабря на улице Данилова, 46. В двухкомнатной квартире на пятом этаже обгорели тахта, кровать, шкаф на общей площади 10 кв. м.
На месте происшествия пожарные обнаружили женщину без признаков жизни. Также погиб кот, пишет ИА «Би-порт».
В тушении были задействованы девять человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
Вечером 29 декабря пожар случился в деревянном доме в селе Галбай в Бурятии. Погибли трехлетний ребенок и его 52-летняя бабушка. Возбуждено уголовное дело.