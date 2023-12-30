Оппозиция Молдавии заявила о повышении властями пенсионного возраста для женщин

Руководство Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года с целью компенсировать дефицит рабочей силы в республике. Об этом заявили в оппозиционной партии «Шанс».

«Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть «решает» сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, «экономии» бюджетных средств», — отмечается в посте за 28 декабря в Telegram-канале партии.

При этом уточняется, что эта категория граждан — большая часть населения, и именно ею молдавские власти «хотят бесконечно затыкать бреши».

«Вместо создания лучших условий труда, вместо привлечения молодежи, вместо повышения зарплат режим просто не отпускает женщин на заслуженную пенсию», — указали в партии.

До этого, 26 декабря, бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что оппозиционный блок коммунистов и социалистов потребовал от генпрокуратуры проверить власти на предмет госизмены и превышения должностных полномочий.

Он уточнил, что обращение последовало за решением депутатов парламента правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) назначить с 22 декабря на пост главы Нацбанка экс-председателя сената Румынии Анку Драгу, которой лишь днем ранее предоставили молдавское гражданство.

Днем ранее оппозиционная молдавская партия «Возрождение» выступила с заявлением, что Санду совместно с правящей партией «Действие и солидарность» узурпировали как власть в стране, так и идею евроинтеграции. Таким образом в «Возрождении» прокомментировали предложение Санду парламенту Молдавии рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).

До этого, 22 декабря, депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну заявила на заседании парламента, что власти Молдавии в рамках «борьбы с дезинформацией» намерены подчинить себе все СМИ в стране. По ее словам, любой человек, который «осмелится не согласиться с этим режимом, в одночасье становится врагом».

В конце ноября лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Санду создает подконтрольный ей антикоррупционный суд в надежде узурпировать власть. Политик назвал это «наглым и неприкрытым ходом».