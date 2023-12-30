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В Польше почти 500 солдат ищут обломки залетевшей с Украины ракеты

Минобороны Польши: почти 500 солдат ищут ракету, залетевшую со стороны Украины
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Фото: Global Look Press/Doris Heimann
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Около 500 военных участвуют в поиске обломков ракеты, которая залетела в воздушное пространство Польши с Украины. Об этом сообщает польское оборонное ведомство в соцсети X (бывш. Twitter) 30 декабря.

«30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих», — сообщает минобороны.

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Инцидент c ракетой произошел 29 декабря. Тогда сообщалось, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. Потом объект пропал с радаров. Из-за случившегося были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. В тот же день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации в стране уже происходили подобные инциденты.

До этого, в ноябре 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Тогда украинский президент Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву. Но на следующий день установили, что ракета все-таки принадлежит ВСУ. В результате случившегося погибли два человека.

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