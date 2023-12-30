Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытия
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом 30 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Гладков сообщил о гибели двоих детей при обстреле центра Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его данным, зафиксировано попадание в жилой сектор, также есть пострадавшие.
В этот же день украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района Брянской области, выпустив по ним 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки погиб ребенок 2014 года рождения.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.