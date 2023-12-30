Палестинцы заявили, что уничтожили три израильских танка Merkava

Палестинские бойцы из «Бригад Иззэддина аль-Кассама», которые входят в военное крыло радикального движения ХАМАС, отражают атаки израильских войск в центральной части сектора Газа. Информация об этом указана в заявлении формирования, которое опубликовано в телеграм-канале 30 декабря.

«Нашим бойцам удалось подбить два танка Merkava в лагере беженцев Эль-Бурейдж, для этого использовались управляемые ракеты Yasin-105, — заявляется в сообщении.

Подчеркивается, что еще одна бронемашина подорвалась на противотанковой мине.

Кроме того, члены ХАМАС заявляют, что поразили один бронетранспортер с военными и бульдозер на подъезде городу Хан-Юнис, который находится недалеко от сектора Газа. Среди радикалов погибли четыре бойца.

Израильские самолеты и палубная артиллерия наносят сейчас удары по центральным и южным районам палестинского анклава. В результате сообщается о десятках погибших.

25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Тогда же стало известно, что ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

С начала обострения ближневосточного конфликта было убито 21 110 человек в секторе Газа. Кроме того, в результате атак Израиля ранено 55 243 человека. Число погибших в результате нападения палестинского движения ХАМАС составляет 1 139 человек. Также погибли 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.