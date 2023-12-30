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Три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Пензенской области

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Фото: соцсети
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Грузовой автомобиль и четыре легковые машины столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области. В результате три человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом 30 декабря сообщает УГИБДД по региону.

«По предварительным данным, 30 декабря 2023 года в 9:30 на 530-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение пяти транспортных средств», — сказано в Telegram-канале областного ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло с участием автомобилей Scania с полуприцепом, Volkswagen Polo, Subaru Forester, Hyundai Solaris и ВАЗ-2110.

В результате аварии были госпитализированы пассажиры Subaru Forester — ребенок 2012 года рождения и женщина, а также еще один из Volkswagen Polo.

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Ранее в этот день легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на 116-м км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП были госпитализированы восемь человек. Предварительно, столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял 26-летний водитель и микроавтобус FST-523, за рулем которого находился 53-летний.

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