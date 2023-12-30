Три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Пензенской области
Грузовой автомобиль и четыре легковые машины столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области. В результате три человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом 30 декабря сообщает УГИБДД по региону.
«По предварительным данным, 30 декабря 2023 года в 9:30 на 530-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение пяти транспортных средств», — сказано в Telegram-канале областного ведомства.
Уточняется, что ДТП произошло с участием автомобилей Scania с полуприцепом, Volkswagen Polo, Subaru Forester, Hyundai Solaris и ВАЗ-2110.
В результате аварии были госпитализированы пассажиры Subaru Forester — ребенок 2012 года рождения и женщина, а также еще один из Volkswagen Polo.
Ранее в этот день легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на 116-м км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП были госпитализированы восемь человек. Предварительно, столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял 26-летний водитель и микроавтобус FST-523, за рулем которого находился 53-летний.