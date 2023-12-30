В Москве двое детей пострадали после замыкания елочной гирлянды
Двое детей пострадали в Москве в результате короткого замыкания елочной гирлянды. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил «Известиям» источник.
По его данным, инцидент произошел в многоквартирном доме на Лобненской улице. В результате замыкания гирлянда полностью сгорела. Характер полученных детьми травм не уточняется.
Ранее, 26 декабря, елочная гирлянда ударила током двухлетнюю девочку на западе столицы, после этого ребенок был госпитализирован. Девочка находилась в комнате с мамой и схватилась за гирлянду рукой. По факту случившегося правоохранители начали проверку.
21 декабря сообщалось сразу о двух случаях травмирования детей гирляндами в населенных пунктах Оренбургской области за неделю. В результате пострадали шестилетняя и четырехлетняя девочки. Обеим понадобилась помощь медиков.