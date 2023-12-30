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Более 600 автомобилей скопилось на подъездах к Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Очереди из 610 автомобилей скопились к 14:00 мск на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил информцентр в своем Telegram-канале.

«В очереди со стороны Тамани находится 460 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — указано там.

О начале заторов информцентр сообщил в 9:00 мск. На тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 126 транспортных средств. Спустя час, в 10:00, их количество на том же направлении возросло до 243 машин. С 11 часов пробки на въезд начались также со стороны Керчи.

Максимальное количество машин скопилось в 13:00, когда их количество достигло 655, после чего затор немного уменьшился.

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Ранее, 25 декабря, Крымский мост был перекрыт на 30 минут. Причины тогда не уточнялись.

До этого, 23 декабря, мост также перекрывали по неизвестным причинам. Остановка движения продлилась чуть более часа. Кроме того, в тот же день морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий.

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