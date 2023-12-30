Более 600 автомобилей скопилось на подъездах к Крымскому мосту
Очереди из 610 автомобилей скопились к 14:00 мск на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил информцентр в своем Telegram-канале.
«В очереди со стороны Тамани находится 460 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — указано там.
О начале заторов информцентр сообщил в 9:00 мск. На тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 126 транспортных средств. Спустя час, в 10:00, их количество на том же направлении возросло до 243 машин. С 11 часов пробки на въезд начались также со стороны Керчи.
Максимальное количество машин скопилось в 13:00, когда их количество достигло 655, после чего затор немного уменьшился.
Ранее, 25 декабря, Крымский мост был перекрыт на 30 минут. Причины тогда не уточнялись.
До этого, 23 декабря, мост также перекрывали по неизвестным причинам. Остановка движения продлилась чуть более часа. Кроме того, в тот же день морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий.