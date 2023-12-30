Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
Мир
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Мир
MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Мир
На Украине заявили о повреждении энергооборудования в Киевской и других областях
Мир
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Армия
ВС РФ поразили места хранения ГСМ и вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Армия
ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе освобожденной Марьинки
Мир
ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 21 тыс. человек на запорожском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о запрете на выезд с Украины мужчин с инвалидностью
Происшествия
В белгородском поселке Уразово после атаки ВСУ повреждены почти 50 домов
Политика
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Мир
На Украине сообщили о серии взрывов в городе Днепр
Мир
Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий

Видео. Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023