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Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов

Welt: российские удары по Украине показали, что ждет страну в 2024 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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Удары Вооруженных сил (ВС) РФ объектам на территории Украины показали, что ожидает страну в 2024 году. На это указал 29 декабря военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого новостного YouTube-канала Welt.

«Это только начало, затравка перед тем, что можно будет ожидать в 2024 году», — сказал Масала.

При этом он усомнился в том, что Россия использовала весь свой арсенал ракет для нанесения удара, о чем заявили киевские власти. По словам эксперта, за прошедший год российская промышленность увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала конфликта.

В этой связи Масала высказал мнение, что наступающий год станет для конфликта решающим и покажет, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) удержать свои позиции с учетом того, что страна может остаться без военной и финансовой поддержки Запада и будет вынуждена рассчитывать только на свои силы.

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Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Кроме того, за неделю было сбито 10 самолетов и два вертолета украинской армии, а также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подчеркнули в МО.

30 декабря координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и во Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.

Также подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артем», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух – воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

В Одессе подпольщики также подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях. Один из них пришелся в Нефтегавань, где была расположена система противовоздушной обороны (ПВО), еще три попали в порт и сдетонировали.

Во Львове и Львовской области, по данным подполья, ракеты прилетели по местам расположения иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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