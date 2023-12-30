В Москве полицейские со стрельбой задержали мужчину с охотничьим ружьем
В Москве полицейские применили табельное оружие при задержании дебошира, который с охотничьим ружьем в руках пытался проникнуть в квартиру одного из домов. Правонарушителя госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 30 декабря.
Уточняется, что ночью 30 декабря полицейские в Восточном Бирюлево прибыли по сообщению о том, что неизвестный с ружьем в руках пытается проникнуть в квартиру одного из домов на Бирюлевской улице. По прибытии стражи порядка увидели, что на площадке 9-го этажа стоит неизвестный с ружьем. На просьбу сотрудников полиции бросить оружие мужчина не реагировал и направил ружье в их сторону.
«В соответствии с положениями закона «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие», — сообщили в МВД.
Полицейские сразу вызвали скорую, мужчину доставили в больницу. С места изъяли охотничье гладкоствольное ружье МР-153. Сейчас проверяется законность владения оружием. По этому случаю проводится проверка.
Ранее, 17 декабря, неизвестный из ружья расстрелял строительный вагончик с рабочими в Краснодаре, в результате чего один человек погиб, еще один был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). 19 декабря полицейские задержали подозреваемого в убийстве рабочего. Им оказался местный житель Константин Ф. Правоохранители изъяли у него ружье MP-153 12-го калибра.