Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки в районе освобожденной российскими войсками Марьинки, но она была отражена. Об этом 30 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — отметили в ведомстве.

Потери противника составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными. Из техники украинская сторона лишилась двух бронетранспортеров и шести пикапов. Также был поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Ранее, 28 декабря, отставной британский полковник Ричард Кемп отметил, что отступление ВСУ из Марьинки в ДНР стало еще одним ударом по международной поддержке Киева. Он указал, что боевые провалы украинских националистов еще сильнее ухудшат перспективы Украины на хороший исход в конфликте.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки 25 декабря. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.