Карта спецоперации на Украине 30 декабря
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 декабря можно в материале «Известий».
В Минобороны РФ сообщили, что за сутки на купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины.
Общие потери противника на донецком направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов.
На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны.
В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха». Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
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