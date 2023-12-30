Российские силы поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Об этом 30 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» украинской армии в Харьковской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Ранее в тот же день МО России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.

Комментируя это, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью данных ударов были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Посол России в США Анатолий Антонов также отметил, что реакция Соединенных Штатов на удары Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доказывает, что специальная военная операция проходит эффективно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.