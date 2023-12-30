В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
В городе Дагестанские Огни в многоквартирном доме произошел хлопок газа, пострадали пять человек. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в управлении МЧС по Республике Дагестан.
Уточняется, что сообщение об инциденте на четвертом этаже дома по ул. Некрасова, д. 1, поступило в дежурную службу в 11:02 по местному времени.
«В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Данных о состоянии пострадавших не приводится.
Уточняется, что в рамках мер реагирования на ситуацию были привлечены 24 человека и девять единиц техник от различных ведомств.
Ранее, 21 декабря, хлопок газа произошел в квартире в Татарстане, в результате чего пострадали четыре человека. Инцидент случился утром в одном из поселков региона. На место тогда прибыли пожарные подразделения.