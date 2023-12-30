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MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине

MWM: армия РФ уничтожила склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko
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Российская армия нанесла массированный удар по складам на Украине, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также поразила аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска. Об этом 29 декабря пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«В приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что удар такого масштаба по территории Украины говорит о том, что Россия смогла в несколько раз увеличить производство ракет по сравнению с периодом до начала спецоперации. В материале констатировали, что интенсивность ударов российских войск увеличилась как на передовой, так и по объектам в крупных городах.

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Ранее, 29 декабря, Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

В тот же день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ВС РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые были поставлены Украине западными странами. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он.

Тогда же президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. А газета Politico отметила, что американские и европейские власти ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием переключают свое внимание с военной поддержки Украины на улучшение ее позиций в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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