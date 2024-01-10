За год посещаемость музеев на ВДНХ выросла на 25%
В 2023 году музеи, расположенные на ВДНХ, посетили свыше 2,5 млн жителей и гостей столицы — на 25% больше, чем годом ранее. «Космонавтика и авиация» и «Макет Москвы» стали в 2023 году самыми популярными музейными площадками ВДНХ. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«За год музейные площадки ВДНХ приняли больше 2,5 млн человек. Чаще всего гости посещали центр «Космонавтика и авиация», где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тыс. москвичей и туристов», — отметила Наталья Сергунина.
Более полумиллиона посетителей осмотрели павильон «Макет Москвы», ставший вторым по популярности. На третьем месте Музей городского хозяйства Москвы: с его экспозицией познакомились почти 250 тыс. посетителей.
Среди других выставочных площадок на ВДНХ — музей славянской письменности «Слово», исторический парк «Россия — моя история», Музей кино, центр современных биотехнологий «Музей «Биотех», интерактивный музейный комплекс «Буран».