Число посетителей парка «Зарядье» растет уже третий год
Третий год подряд растет число посетителей парка «Зарядье». В 2023 году там побывали почти 12 млн посетителей, что близко к допандемийным значениям. В сравнении с 2021 годом число гостей выросло на 18 процентов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина
«Зарядье» — одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году — 11,9 миллиона. Здесь находится флагманский инфоцентр для туристов и проходят важные городские мероприятия, такие как Московский урбанистический форум и международный форум BRICS+ Fashion Summit», — рассказала Наталья Сергунина.
В сентябре 2023 года в парке открыли масштабное выставочное пространство «Паркинг Галерея» площадью почти три тысячи квадратных метров. Первыми здесь представили свои работы более 250 выпускников 20 московских художественных и архитектурных вузов.
Одной из самых популярных площадок в 2023 году стал подземный музей, где состоялись четыре художественных выставки. А в Старом Английском Дворе открылись шесть исторических экспозиций, посвященных в том числе творчеству скульптора Евгения Вучетича и 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
Любители фестивалей могли посетить мероприятия, посвященные музыке и науке. Для гостей парка проводили тематические программы выходного дня, например, в честь юбилеев драматурга Александра Островского, артиста Владимира Высоцкого и режиссера Леонида Гайдая.