Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Мир
СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО
Армия
Пушилин напомнил Зеленскому об успехах России в СВО
Мир
В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкозависимых
Общество
Более тысячи детей из Белгорода отправят в школьные лагеря в регионах
Мир
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Происшествия
В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже на Киев
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Мир
Один человек погиб в результате крушения самолета в Колумбии
Общество
Пострадавших из-за аварии жителей Климовска освободили от платы за отопление в январе

Число посетителей парка «Зарядье» растет уже третий год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третий год подряд растет число посетителей парка «Зарядье». В 2023 году там побывали почти 12 млн посетителей, что близко к допандемийным значениям. В сравнении с 2021 годом число гостей выросло на 18 процентов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина

«Зарядье» — одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году — 11,9 миллиона. Здесь находится флагманский инфоцентр для туристов и проходят важные городские мероприятия, такие как Московский урбанистический форум и международный форум BRICS+ Fashion Summit», — рассказала Наталья Сергунина.

В сентябре 2023 года в парке открыли масштабное выставочное пространство «Паркинг Галерея» площадью почти три тысячи квадратных метров. Первыми здесь представили свои работы более 250 выпускников 20 московских художественных и архитектурных вузов.

Одной из самых популярных площадок в 2023 году стал подземный музей, где состоялись четыре художественных выставки. А в Старом Английском Дворе открылись шесть исторических экспозиций, посвященных в том числе творчеству скульптора Евгения Вучетича и 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского.

Любители фестивалей могли посетить мероприятия, посвященные музыке и науке. Для гостей парка проводили тематические программы выходного дня, например, в честь юбилеев драматурга Александра Островского, артиста Владимира Высоцкого и режиссера Леонида Гайдая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024