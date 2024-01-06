Предмет охраны Симонова монастыря дополнят находками реставраторов

В рамках подготовки к реставрации Симонова монастыря специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы. Теперь они будут внесены в предмет охраны этого объекта культурного наследия федерального значения. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Нынешний ансамбль формируют трапезные, три крепостные башни, часть монастырской стены с воротами и другие строения. Они датируются XVI–XVII веками. При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы», — рассказала Сергунина.

По словам заместителя мэра столицы, находки реставраторов дополнят предмет охраны памятника — документ, на который будут ориентироваться специалисты при проведении реставрационных и любых других работ. В предмет охраны старой трапезной, к примеру, внесут композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов XVII века с колончатыми наличниками и треугольными фронтонами, планировку палат и декор интерьеров XVII века, в том числе стенных печей и шкафов, полов первого и второго этажей. А в здании новой трапезной сохранят ограждение наружной лестницы с фигурными декоративными башенками, оформление внутренних проемов порталами с парными резными колонками на постаментах, кирпичное мощение, белокаменную выстилку пола, фрагменты росписи интерьеров, двери и многое другое.

В ходе исследований в крепостных башнях монастыря обнаружили шатер, площадку для боя с навесными бойницами, белокаменные водометы и другие элементы. А в монастырских палатах реставраторы нашли фрагменты более древней стены и белокаменную плиту с надписью XVII века. В предмет охраны части монастырской стены включили открытую обходную галерею, различные бойницы, характер и рисунок кирпичной кладки, а также заложенные еще в XIX веке южные ворота.