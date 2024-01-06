Реклама
Прямой эфир
Мир
DE указала на пришедшее к политикам США осознание неизбежности раздела Украины
Общество
Пожар на складе с картоном в Подмосковье ликвидирован
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о готовности к приему рейсов после ледяного дождя
Общество
В Белгороде возобновили работу крупные торговые центры
Экономика
Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов за 2023 год
Мир
Генконсульство не получало данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах
Мир
В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов
Общество
Синоптики сообщили о пройденном Москвой «пике холодов»
Экономика
В РФ выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ
Мир
Посольство РФ обвинило США в попытке вмешательства во внутренние дела страны
Мир
Байден раскритиковал Трампа за его восхищение Путиным
Армия
Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке
Армия
Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
Мир
В США удивились секретности информации о госпитализации главы Пентагона
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Предмет охраны Симонова монастыря дополнят находками реставраторов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках подготовки к реставрации Симонова монастыря специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы. Теперь они будут внесены в предмет охраны этого объекта культурного наследия федерального значения. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Нынешний ансамбль формируют трапезные, три крепостные башни, часть монастырской стены с воротами и другие строения. Они датируются XVI–XVII веками. При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы», — рассказала Сергунина.

По словам заместителя мэра столицы, находки реставраторов дополнят предмет охраны памятника — документ, на который будут ориентироваться специалисты при проведении реставрационных и любых других работ. В предмет охраны старой трапезной, к примеру, внесут композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов XVII века с колончатыми наличниками и треугольными фронтонами, планировку палат и декор интерьеров XVII века, в том числе стенных печей и шкафов, полов первого и второго этажей. А в здании новой трапезной сохранят ограждение наружной лестницы с фигурными декоративными башенками, оформление внутренних проемов порталами с парными резными колонками на постаментах, кирпичное мощение, белокаменную выстилку пола, фрагменты росписи интерьеров, двери и многое другое.

В ходе исследований в крепостных башнях монастыря обнаружили шатер, площадку для боя с навесными бойницами, белокаменные водометы и другие элементы. А в монастырских палатах реставраторы нашли фрагменты более древней стены и белокаменную плиту с надписью XVII века. В предмет охраны части монастырской стены включили открытую обходную галерею, различные бойницы, характер и рисунок кирпичной кладки, а также заложенные еще в XIX веке южные ворота.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024