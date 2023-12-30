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На Украине признали негативные последствия в случае бойкота Олимпиады-2024

На Украине признали, что бойкот ОИ ударит по местным спортсменам
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Фото: ТАСС/Lafargue Raphael
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Спортсмены с Украины не поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к ним россиян, хотя данное решение ударит и по украинским участникам. Об этом 30 декабря заявил в беседе с Би-би-си исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию. <...> Но, опять же, мы понимаем, что бойкот Олимпиады, в принципе, будет удар и по нашим спортсменам. Мы понимаем, что в таком случае тоже рискуем», — сказал он.

Бедный уточнил, за такие действия предусмотрены санкции. По этой причине он не исключил, что на следующих Играх украинским спортсменам уже предложат выйти в нейтральном статусе.

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Ранее, 23 декабря, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Киев не наказывать спортсменов бойкотом Олимпийских игр в Париже. Он указал, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов не удовлетворило в полной мере ни одну из сторон конфликта. В связи с этим Бах считает, что МОК нашел сбалансированное решение.

9 декабря депутат Верховной рады Жан Беленюк заявил, что бойкот Украиной Олимпийских игр 2024 года по причине участия в них атлетов из России и Белоруссии не имеет практического смысла. Так спортсмены лишь потеряют возможность одерживать победы для страны и возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о ситуации на Украине, подчеркнул он.

МОК 8 декабря допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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