Восемь человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом под Волгоградом
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на 116-м км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили 30 декабря в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП были госпитализированы восемь человек.
По предварительным данным, в аварии столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 26-летний водитель и микроавтобус «ФСТ-523», за рулем которого находился 53-летний водитель.
«В результате ДТП шесть пассажиров автомашины «ФСТ-523», водитель и пассажирка Volkswagen Polo с различными травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее 30 декабря сообщалось, что два автомобиля столкнулись недалеко от села Смелость в Пугачевском районе Саратовской области. В результате аварии на месте погибли 14-летний подросток и взрослый мужчина, еще трое получили травмы. Позже один из пострадавших скончался в больнице.
До этого, 29 декабря, два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Хилокском районе Забайкальского края. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Mercedes. В результате столкновения легковушки с фурой погибли женщина и мужчина, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали.