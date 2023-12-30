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В белгородском поселке Уразово после атаки ВСУ повреждены почти 50 домов

Губернатор Гладков: почти 50 домов повреждены в Уразово после атаки ВСУ
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Фото: соцсети
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Порядка 50 домовладений получили различные повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово Валуйского городского округа. Об этом 30 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что накануне по поселку было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град».

«Различные разрушения — в основном это выбитые окна, посеченные фасады и заборы — выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек и шесть транспортных средств. Также была повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

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До этого, в октябре, поселок Уразово уже подвергался массированной атаке ВСУ. Тогда разрушения различной степени были зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях, также повреждения получили четыре автомобиля. Кроме того, погиб один мирный житель и двое пострадали. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия удара.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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