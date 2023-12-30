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Экс-разведчик США сравнил упреки главы МИД Литвы в адрес России с лаем пуделя

Экс-разведчик Риттер: глава МИД Литвы Ландсбергис «лает» на Россию, как пудель
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер сравнил слова о России министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лаем пуделя. Таким образом 30 декабря он ответил главе литовского МИД в соцсети X (бывш. Twitter).

Поводом стало заявление Ландсбергиса о том, что лично он якобы не видит неоднократно озвученных российской стороной сигналов о стремлении к миру на Украине.

«То, что вы видите, — это Россия, завершающая то, что начали вы и ваши кровожадные партнеры по НАТО. Пудель лает громче всех, когда его выводят из боя. Продолжай лаять, пудель. Никого это не волнует», — прокомментировал это Риттер.

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Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, что Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» по Украине в ближайшее время. Он подчеркнул, что попытка Украины и Запада решить все свои проблемы на поле боя оказалась провальной. Одолеть Россию военным путем — это, по мнению Небензи, невыполнимое желание.

Днем ранее, 28 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Лавров напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет на переговоры с российской стороной конфликта. Этот запрет Зеленский установил еще 30 сентября 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем.

До этого, 27 декабря, The New York Times призвала Украину согласиться на переговоры с Россией, не пытаясь вернуть себе прежние территории. Журналист Серж Шмеман назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Украины лучшим исходом. Он также подчеркнул, что у Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в нее американских и европейских средств.

21 декабря американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили в издании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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