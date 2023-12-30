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Трехлетний ребенок погиб в пожаре в Бурятии

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Фото: МЧС РФ
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Трехлетний ребенок и женщина погибли вследствие пожара в Республике Бурятия, прокуратура региона проконтролирует ход расследования уголовного дела. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в субботу, 30 декабря.

Инцидент произошел в доме, находящемся в селе Галбай Тункинского района.

«Сообщение о возгорании дома поступило в дежурную часть ОМВД России «Тункинский» поздно вечером 29.12.2023. В результате пожара погибли 52-летняя женщина и трехлетний ребенок», —сказано в канале.

Местный следственный отдел следственного управления СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятых органом следствия правовых решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушений в сфере пожарной безопасности», — написано в сообщении.

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Ранее, 28 декабря, при пожаре в Приморском крае погиб мужчина. Площадь горения составила около 80 кв. м. По факту возгорания проводится проверка.

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