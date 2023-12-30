В ФРГ заявили о способности РФ применять в военных целях «даже лампочки от холодильников»

Запад недооценил военный потенциал РФ: несмотря на санкционный режим, страна наращивает свои военно-технические возможности и может использовать для этого «даже лампочки от холодильников». Об этом 29 декабря заявил в интервью Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

По его словам, страны Запада не ожидали, что Россия сможет привлечь такую поддержку со стороны союзников — Китая или стран Глобального Юга.

«Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то [Россия] и его сможет использовать в военных целях», — сказал генерал.

Также Фрейдинг добавил, что Запад в целом и Германия в частности не отдавали себе отчет в том, какими возможностями военно-промышленного комплекса располагает РФ, а также его расширения и увеличения.

Ранее, 25 декабря, президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что первая партия модернизированных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 поступит в ВС РФ в январе следующего года.

Также в этот день стало известно, что доработанный штурмовой комплект экипировки «Стрелок» апробирован в силах специальных операций (ССО) и начал производиться серийно. Лушников рассказал, что новый автомат сделан на основе модульной разгрузочной системы.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил 25 декабря, что производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году по нескольким позициям увеличены в 10–12 раз, речь идет об «огромных цифрах». Кроме того, глава Минпромторга РФ Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Он отметил, что страна намерена поддерживать заданный высокий темп.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2023 году поставки бронетанковой техники в войска возросли в три раза, бронемашин ― в четыре раза. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства также заявил, что в целом в результате напряженной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) закупки для особо востребованной техники для СВО выросли в семь раз.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» свои возможности ОПК в разы. И противник в лице Украины не может не считаться с кратным ростом производства российских вооружений и военной техники.

Медведев 29 сентября заявил, что Россия будет модернизировать свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений до победы в специальной военной операции по защите Донбасса. Он также отметил, что Украина напичкана современными видами оружия, а новые вооружения ВС РФ должны быть устойчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

До этого, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, а РФ производит в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.