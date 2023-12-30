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Эксперт по ментальным вопросам назвал три способа справиться со стрессом

Эксперт Шеленговский: принцип позитива и оптимизма — важные составляющие в борьбе с негативными эмоциями
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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jonas Walzberg
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Стресс возникает при попытке всё делать быстро и везде успеть — такой ритм провоцирует состояние напряжения. Его могут вызвать обстоятельства на работе или коммуникация с другими людьми, рассказал 29 декабря специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский. Такое состояние важно отслеживать и нейтрализовать.

«Неправильная интерпретация событий, отсутствие объективного мышления, обиды, неприятные ситуации и моральная незрелость тоже могут вогнать нас в тупик и вызвать стресс», — добавил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Стрессорная реакция — это набор стереотипных, генетически закрепленных процессов, которые происходят на системном, клеточном и тканевом уровнях. Во время такого раздражителя в гипоталамусе происходит выработка веществ, активирующих надпочечники. Это вызывает выброс гормонов стресса, прежде всего кортизола, пояснил эксперт.

Однако даже самый сильный эмоциональный удар, по заверениям психологов, длится 10–12 минут, поэтому стресс важно принимать, но отпускать, назвал Шеленговский первую рекомендацию.

По его словам, при стрессовой ситуации следует подождать 10 минут, чтобы ощутить, как состояние постепенно отпускает. Он напомнил: когда вы понимаете, что не в состоянии держать себя в руках, не давайте в этот момент никаких оценок обстоятельствам, дождитесь, когда успокоитесь, и на холодную голову анализируйте.

Второй рекомендацией специалист призвал окружать себя успешными и мотивироваными на высокие достижения людьми — это заряжает позитивом. При общении с такими людьми становится понятнее, ради чего упорно трудиться и работать над собой.

«Стресс — это временное явление, а достижения будут вам приносить пользу всю жизнь. Принцип позитива и оптимизма — очень важные составляющие в борьбе с негативными эмоциями и раздражающими факторами», — подчеркнул Шеленговский.

Посещение спортивного зала и активность с музыкальным сопровождением — третья рекомендация эксперта. Физические упражнения позволяют улучшить состояние здоровья и зарядить себя новой порцией энергии, уверяет эксперт по ментальным вопросам.

«Обязательно устраивать 20-минутные забеги на дорожке, непременно нужны также силовые нагрузки. А чтобы весь этот процесс проходил более легко, можно всё выполнять под расслабляющую или любимую музыку. После можно помедитировать или выпить успокаивающий чай на травах — с ромашкой, мелиссой или мятой», — подытожил он.

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