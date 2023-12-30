Минобороны сообщило о нейтрализации 32 беспилотников над несколькими регионами РФ

В течение ночи 30 декабря силами противовоздушной обороны (ПВО) были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

30 декабря глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ночью были ликвидированы пять беспилотных летательных аппаратов. С разницей в 20 минут поступили сообщения сначала о двух сбитых украинских БПЛА, а затем — еще о трех.

Днем ранее, 29 декабря, Минобороны сообщало, что силы ПВО около 18:00 перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

В этот же день Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Курской областью. Беспилотный летательный аппарат сбили дежурные средства ПВО. Пострадавших и разрушений не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.