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ВС РФ пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки «Восток» пресекли восемь попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом 30 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки», — сказал он.

По словам Гордеева, в результате ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64, а кроме того — до 90 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ударами авиации и артиллерии ВС РФ были поражены пункты временной дислокации противника в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

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Ранее, 29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении. В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

28 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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