ВС РФ пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил на южнодонецком направлении
Военнослужащие группировки «Восток» пресекли восемь попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом 30 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки», — сказал он.
По словам Гордеева, в результате ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64, а кроме того — до 90 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ударами авиации и артиллерии ВС РФ были поражены пункты временной дислокации противника в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.
Ранее, 29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении. В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.
28 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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