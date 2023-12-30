Украинцев предупредили о риске попасть в военкомат за прогулки в новогоднюю ночь

Национальная полиция Украины будет контролировать нахождение людей на улице в новогоднюю ночь — гуляющими во время комендантского часа «очень интересуются» в военкомате. Об этом заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский, его слова приводит издание «Страна.ua» в субботу, 30 декабря.

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы. Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации», — сказал он.

Как рассказал Серединский, на улицах страны будут в этот период находиться для охраны населения и контроля за нарушениями около 30 тыс. сотрудников. Кроме того, нельзя будет использовать фейерверки и любые другие пиротехнические средства.

«Что касается пиротехники — у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий. Уровень ответственности будет устанавливаться в зависимости от квалификации и соответствующего общественного ущерба, который будет наноситься», — подытожил он.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

Ранее, 28 октября, был вынесен на голосование законопроект, утверждающий штрафы за нарушение комендантского часа, был зарегистрирован в Верховной раде. В соответствии с документом граждан предлагается штрафовать на 500–1 тыс. минимальных доходов, то есть от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (примерно от €220 до €441).

На Украине во время действия комендантского часа — с 22:00 до 7:00 — запрещена работа кафе, баров и ресторанов. Эти ограничения введены на период военного положения. Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июле Зеленский продлил указ о всеобщей мобилизации до 15 ноября текущего года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.