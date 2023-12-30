Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем в Москве 30 декабря
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Мир
Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Мир
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн
Мир
На западе Украины за сутки демонтировали два памятника советскому солдату
Мир
Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда
Происшествия
Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11
Сюжет:

Украинцев предупредили о риске попасть в военкомат за прогулки в новогоднюю ночь

0
Фото: Global Look Press/IMAGO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная полиция Украины будет контролировать нахождение людей на улице в новогоднюю ночь — гуляющими во время комендантского часа «очень интересуются» в военкомате. Об этом заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский, его слова приводит издание «Страна.ua» в субботу, 30 декабря.

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы. Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации», — сказал он.

Как рассказал Серединский, на улицах страны будут в этот период находиться для охраны населения и контроля за нарушениями около 30 тыс. сотрудников. Кроме того, нельзя будет использовать фейерверки и любые другие пиротехнические средства.

«Что касается пиротехники — у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий. Уровень ответственности будет устанавливаться в зависимости от квалификации и соответствующего общественного ущерба, который будет наноситься», — подытожил он.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

Ранее, 28 октября, был вынесен на голосование законопроект, утверждающий штрафы за нарушение комендантского часа, был зарегистрирован в Верховной раде. В соответствии с документом граждан предлагается штрафовать на 500–1 тыс. минимальных доходов, то есть от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (примерно от €220 до €441).

На Украине во время действия комендантского часа — с 22:00 до 7:00 — запрещена работа кафе, баров и ресторанов. Эти ограничения введены на период военного положения. Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июле Зеленский продлил указ о всеобщей мобилизации до 15 ноября текущего года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023