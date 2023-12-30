Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
53% американцев считают, что 2023 год был плохим для себя и своей семьи, а 39% говорят, что он был хорошим. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на проведенный опрос.
Примерно такие же ответы граждане США давали в конце 2022 года (37% положительных ответов против 52% негативных).
При этом на вопрос, каким год выдался для страны, показатели оказались хуже. Так, хорошим для США годом 2023-й назвали всего 24% опрошенных, в то время как 2022 год в предыдущем опросе оценивали положительно 25% респондентов.
Ранее, 29 декабря, СМИ сообщили о 47% поддержавших расследование по импичменту президенту Джо Байдену американцев. При этом 58% участников опроса уверены, что действующий президент США был вовлечен в теневых сделках своего сына Хантера Байдена.
19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.