Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившимся в боях на запорожском направлении. Минобороны 30 декабря показало церемонию в полевых условиях зоны СВО.

«От себя лично и от министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы их удостоены за успешные действия в бою, за верность воинскому долгу и присяге, России. Вы настоящие патриоты, защитники Отечества. Благодарю вас за службу, спасибо вам, ребята», — сказал Горемыкин.

Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени.

Командир мотострелкового взвода с позывным Волга рассказал, что орден Мужества получил во время боевой работы в штурмовой группе. После выполненной задачи по штурму позиций противника группа Волги стала нести потери. Командир приказал отходить и помогать раненым.

«Сам с товарищами ранеными остался, оказывал им помощь. В итоге задачу выполнили. На нашем направлении работа была интенсивная, но все попытки противника были нейтрализованы», — добавил Волга.

Военнослужащий отметил, что заявления о неубиваемости зарубежной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — легенда, техника «так же горит, горит, как спички».

29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. Генерал провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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