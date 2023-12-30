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Замминистра обороны РФ вручил награды отличившимся в боях на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившимся в боях на запорожском направлении. Минобороны 30 декабря показало церемонию в полевых условиях зоны СВО.

«От себя лично и от министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы их удостоены за успешные действия в бою, за верность воинскому долгу и присяге, России. Вы настоящие патриоты, защитники Отечества. Благодарю вас за службу, спасибо вам, ребята», — сказал Горемыкин.

Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени.

Командир мотострелкового взвода с позывным Волга рассказал, что орден Мужества получил во время боевой работы в штурмовой группе. После выполненной задачи по штурму позиций противника группа Волги стала нести потери. Командир приказал отходить и помогать раненым.

«Сам с товарищами ранеными остался, оказывал им помощь. В итоге задачу выполнили. На нашем направлении работа была интенсивная, но все попытки противника были нейтрализованы», — добавил Волга.

Военнослужащий отметил, что заявления о неубиваемости зарубежной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — легенда, техника «так же горит, горит, как спички».

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29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. Генерал провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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