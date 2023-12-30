Врач рассказала о возможной причине переедания в Новый год
Скудное питание перед празднованием Нового года запускает механизм, который может привести к резкому перееданию. Об этом в субботу, 30 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Ирина Петрова.
«Человек должен быть сытым, не голодным. Иначе у нас повышается уровень гормона голода грелина, который подает сигнал в головной мозг о том, что необходимо поесть как можно быстрее: всё, что видишь, — всё закидывай. В результате нарушается процесс насыщения и мы выходим из-за стола только при механическом переполнении желудка», — объяснила врач.
Также, по словам Петровой, в борьбе с перееданием может помочь правильный выбор блюд и употребление достаточного количества воды.
«В новогоднюю ночь нужно пить больше воды, не только алкоголь. Акцент делаем на белковой и овощной пище. Выбираем качественный белок — морепродукты, рыбу. Едим какие-нибудь овощные салаты с полезными маслами», — посоветовала эндокринолог.
Ранее, 28 декабря, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказала, что бороться с похмельным синдромом необходимо во время самого застолья: важно хорошо закусывать, пить много чистой воды. Врач объяснил, что рекомендуется выпивать стакан воды после любого алкогольного напитка.