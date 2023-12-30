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В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай

NYT: в США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию
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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Чтобы избежать попадания высокотехнологического оборудования США в РФ или Китай, необходимо на него монтировать электронные маячки. Об этом в пятницу, 29 декабря, пишет The New York Times (NYT).

Два эксперта NYT — Крис Миллер, автор книги «Война чипов», и Джордан Шнайдер, создатель подкаста «Разговоры о Китае» — заявили, что санкционные ограничения на экспорт передового оборудования для производства микросхем и поставки машиностроительных станков обходятся с помощью параллельного импорта, которые сложно отследить.

«Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома [трекеры]. Apple AirTag стоит меньше $30. Производители оборудования безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения», — считают эксперты.

Они говорят, что в идеале запрещенный продукт, переданный России или подсанкционному китайскому предприятию, должен автоматически блокироваться.

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ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

7 августа газета The Washington Post сообщила, что американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что, несмотря на попытки Вашингтона и Пекина наладить отношения, они всё еще остаются напряженными. На этом фоне американские компании, в том числе HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок.

Ранее, 28 июня, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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