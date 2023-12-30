Синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем в Москве 30 декабря

Облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 30 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градуса. Ночью ожидается до –2.

В Московской области днем прогнозируют 0…–5 градусов, ночью — до –5.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее, 28 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.

Также 28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что уже с 31 декабря температура в Москве и Московской области начнет понижаться. Если в конце года, 30 декабря, температура воздуха будет градусов на 5–6 выше климатической нормы, то уже 2 января она будет градусов на 5–7 ниже климатической нормы, добавила синоптик. А в начале января возможны морозы до –20 градусов.