Российские военные сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, было сбито несколько целей, но, предварительно, есть один погибший и один пострадавший.

До этого Минобороны сообщало, что российская система ПВО сбила над Белгородской областью три украинские ракеты HARM американского производства. Воздушные цели были ликвидированы около 15:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.