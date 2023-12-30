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В Подмосковье двое мужчин с ножами напали на подростков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области двое мужчин с ножами напали на подростков и нанесли им несколько колотых ран. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Московской области двое 16-летних подростков госпитализированы с ножевыми ранениями после нападения на них двух мужчин на железнодорожной станции Тесна в Каширском городском округе», — говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство (ст. 213 УК РФ). Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления по региону Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения на несовершеннолетних.

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27 декабря сообщалось, что жителя Орска задержали по подозрению в убийстве брата. 63-летний мужчина передан следователям, сообщает пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области. Двумя днями ранее было обнаружено тело 69-летнего родственника задержанного. На голове и туловище убитого зафиксированы множественные колотые раны

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