Поле праздников: короткое замыкание The Hatters и мультик «Пикника»

Jane Air и The Hatters устраивают короткое замыкание в новогоднюю ночь, «Нейромонах Феофан» играет прог-рок на балалайке, а «Пикник» выпускает мультфильм по мотивам старой песни. Наш музыкальный обзор, охватывающий новинки последних дней 2023 года, но выходящий в первые минуты года 2024-го, почти целиком состоит из российских релизов . И среди них найдется что послушать практически всем: стилевой диапазон, как всегда, максимально широк. «Известия» помогут составить плейлист хоть на эти праздничные часы, хоть на январские каникулы.

The Killers — We Did It In the Name of Love

Группа The Killers в последнее время особенно активна. Только за вторую половину 2023-го коллектив выпустил два сингла и сборник лучших хитов Rebel Diamonds. Под конец года можно было бы и расслабиться — но нет: Брэндон Флауэрс решил порадовать поклонников праздничным сюрпризом и выложил в соцсети свежую песню.

Ее звучание более гитарное, чем в последнем альбоме Pressure Machine, — артист признался, что хотел уйти от привычного синти-саунда. И хотя элементы нью-вейва здесь всё равно есть, как и отчетливый оттенок ретро 1980-х, получился действительно в большей степени рок, чем что-либо иное.

А еще у трека нет того приторно-позитивного настроения, как у большинства околорождественских композиций. Напротив, номер минорный, меланхоличный, несмотря на активное движение. И всё же вселяющий надежду на лучшее.

«Нейромонах Феофан» — Акустическая стихия

Перед январскими каникулами мало кто из артистов готов выпускать полноценные лонгплеи. Оно и понятно — публике не до того, да и СМИ не уделят должного внимания. Поэтому куда логичнее обойтись синглами да клипами. Компромиссный вариант — сделать мини-альбом. Именно так поступил «Нейромонах Феофан», решив дать альтернативу всяким пляскам заморским.

«Удумали мы порадовать люд честной и выпустить в канун длинных выходных новые песнопения, да не простые, а акустические, дабы мог народ как хороводы праздничные вокруг елочки водить, так и о вечном задуматься. Получилось дюже лепо да атмосферно», — пояснил артист свой замысел. Все три песни (кстати, совершенно разные по настроению) действительно сыграны без электроники, зато с балалайкой, аккордеоном и прочими народными инструментами. Как Феофану удается добиваться с их помощью прог-рокового звучания — бог весть. Но получается же! Самое интересное — в какой-то момент ты вдруг перестаешь воспринимать звучание и характерный окающий вокал фронтмена как стеб и начинаешь видеть за этим честное и искреннее высказывание.

«Моя Мишель», МЭЙКС — «Ливень»

Таня Ткачук («Моя Мишель») записала дуэт с молодым исполнителем МЭЙКС. Релиз был выпущен в рамках программы поддержки молодых исполнителей от «VK Музыки», но доступен на всех стримингах и воспринимается вовсе не как пиар-акция и какой-то вынужденный шаг (мол, раз надо, значит, надо), а как хорошая заявка на попадание в новогодние хит-парады.

Правда, текст песни ассоциируется с совсем другим временем года — сейчас мы едва ли попадем под дождь, о котором поет дуэт. Да и легкое звучание с примесью диско и фанка наполнено летней атмосферой. Но, впрочем, хорошая композиция вполне может быть вне времени, и «Ливень» — тому пример. Речь даже не о сезонной тематике. Такая песня вполне уместно бы смотрелась в репертуаре Кайли Миноуг, причем хоть сейчас, хоть в 1990-е. Хотя вокал Тани здесь не менее уместен. По-своему обаятелен и голос ее юного партнера. В итоге получается достойный номер для беззаботной январской вечеринки или посиделки с друзьями.

Jane Air, The Hatters — «Новый год в темноте»

Группа The Hatters, кажется, имеет все основания, чтобы перехватить у «Ленинграда» статус самого народного коллектива. Причем без всякого мата. Зато с такими же разухабистыми мотивами, а главное — стопроцентным пониманием своей публики и умением с юмором отразить в творчестве типичные жизненные ситуации. И вот пока Шнуров со товарищи пытается оседлать хайповую тему и пишет куплеты про голую вечеринку, «шляпники», взяв в партнеры Jane Air, рисуют куда более актуальную для огромной страны картину: празднование Нового года. Но, конечно, в несколько комичных обстоятельствах, понятных уже из названия песни. «И вот одна минута / Шампанского бокал / Опрокинул на удлинитель / А главное ж попал!» — харизматично декламирует Юра Музыченко, после чего в музыке изображается короткое замыкание, но празднику это, конечно, не мешает.

«Пикник» — «Шарманка»

Группа «Пикник» внезапно выпустила клип на песню 1997 года «Шарманка». Наверное, этот релиз можно было бы и пропустить, но в данном случае перед нами не просто нечто вспомогательное и вторичное, а полноценный мультфильм , который можно с интересом и удовольствием смотреть даже тем, кто не причисляет себя к фанатам группы.

Режиссером-мультипликатором выступила Ольга Гальченко, прежде создавшая для «Пикника» видеоряд к туру «Будущее ждет нас». Ее новая работа — психоделическая сказка про фокусника-шарманщика. Сюжет условен, а сменяющие друг друга сюрреалистичные образы явно отталкиваются от строчек текста, однако в итоге получается не иллюстрирование, а очень точный визуальный контрапункт, помогающий — что особенно ценно для исполнителей — влюбиться в трек, даже если вы прежде были к нему равнодушны.

Бельканто-гала — Оркестр La Voce Strumentale

Кто-то предпочитает в новогодние праздники потреблять демократичное поп-оливье, а кто-то выбирает музыкальные деликатесы в виде классики. Вот только всё равно легкой, мелодичной, такой, чтобы радовала слух и даже при фоновом прослушивании наполняла душу гармонией. Идеально подходит под это описание гала-концерт, состоявшийся в «Зарядье» 28 декабря и доступный на YouTube в виде записи трансляции. Прозвучали арии Россини (плюс немного Беллини и Доницетти) в исполнении певцов Надежды Павловой, Яны Дьяковой, Сергея Година и Тигрия Бажакина, а также оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.

Обе певицы — Павлова и Дьякова — продемонстрировали в этот вечер отличное владение стилем бельканто и с блеском справлялись со сверкающими колоратурами. Чуть подкачал тенор Сергей Годин, голос которого вел себя весьма странным образом и не вполне слушался своего хозяина. Но программа была выстроена таким образом, что на сцене абсолютно доминировали дамы. Не меньших похвал заслуживает оркестр, в игре которого сочетались точность, деликатность, изящество и драйв.

Плейлист «Известий»

Плейлист мы открываем песней «Новый год в темноте», чтобы сразу задать праздничное настроение. Затем прозвучит новый трек Кипелова — для тех, кто любит звучание пожестче. Ну а сменит его легкий поп-сингл «Моей Мишель», «Шарманка» «Пикника» (минутка ретро!) и напоследок философская композиция «Нейромонаха Феофана» с берущей за душу балалайкой. Впрочем, не надо всё воспринимать слишком серьезно. Надеемся, что наш выбор подарит вам прежде всего радость и заставит лишний раз улыбнуться. «И хорошее настроение не покинет больше вас!» С Новым годом!