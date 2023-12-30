Богомаз заявил о пяти сбитых беспилотниках над Белгородской областью

В ночь на субботу, 30 декабря, в небе над Брянской областью ликвидированы пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО (Противовоздушная оборона — Ред.) Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

С разницей в 20 минут поступили сообщения сначала о двух сбитых украинских БПЛА, а затем — еще о трех.

Кроме того, за прошедший день, 29 декабря, над Брянской областью были ликвидированы четыре БПЛА.

Богомаз написал, что в результате происшествий в течение двух дней никто не пострадал, разрушений в регионе нет. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

Накануне российское Министерство обороны сообщало о ликвидации украинского беспилотника силами ПВО около 18:00 над Брянской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.