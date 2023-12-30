Реклама
Прямой эфир
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Мир
В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Мир
В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше
Общество
Умер единственный в России корги-полицейский
Мир
Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО
Мир
В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году
Мир
В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза

Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11

0
Фото: Vk.com/Елена Писарева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Новгородской области Елена Писарева в пятницу, 29 декабря, возвращаясь из Москвы, попала в аварию на трассе М-11. Об этом она сама рассказала в социальных сетях.

«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» — говорится в сообщении сенатора во «Вконтакте».

Подробностей ДТП Писарева не привела.

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее в этот день стало известно, что в результате столкновения четырех автомобилей возле деревни Явгильдино в Башкортостане погибли два человека, еще трое пострадали, в том числе глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. В ведомстве подтвердили, что он госпитализирован.

По данным МЧС Башкортостана, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023