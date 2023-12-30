Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11
Сенатор от Новгородской области Елена Писарева в пятницу, 29 декабря, возвращаясь из Москвы, попала в аварию на трассе М-11. Об этом она сама рассказала в социальных сетях.
«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» — говорится в сообщении сенатора во «Вконтакте».
Подробностей ДТП Писарева не привела.
Ранее в этот день стало известно, что в результате столкновения четырех автомобилей возле деревни Явгильдино в Башкортостане погибли два человека, еще трое пострадали, в том числе глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. В ведомстве подтвердили, что он госпитализирован.
По данным МЧС Башкортостана, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка.