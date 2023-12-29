МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ из-за ракеты
Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши в связи с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом 29 декабря сообщили в польском ведомстве.
«Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — цитирует «РИА Новости» сообщение МИД.
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