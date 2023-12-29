ВС Польши: поднятые истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету

Оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) Польши Мацей Клиш 29 декабря сообщил, что в воздушное пространство страны около 7 утра была пропущена залетевшая с территории Украины ракета. Поднятые по тревоге истребители не смогли ее сбить — время ее нахождения в Польше и способ маневрирования «сделали это невозможным», цитирует его Rzeczpospolita.

«Траектория полета объекта над территорией Польши отслеживалась в радиолокационной системе, но исходя из прошлого опыта были задействованы наземные и воздушные поисковые силы для подтверждения или опровержения факта падения объекта на территории страны», — добавил начальник генштаба.

Он добавил, что на данный момент с точки зрения военных, ракета покинула воздушное пространство Польши. За время маневра она углубилась в пространство страны на 40 км.

«Объект, находившийся в воздушном пространстве Польши, пробыл там менее трех минут, после чего покинул воздушное пространство», — сказал Клиш.

Ранее в этот день стало известно, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши. Его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Позже 29 декабря президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Генштаб Польши голословно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что во время инцидента с неопознанным объектом все элементы обеспечения безопасности страны работали исправно.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации к полякам уже залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват российских ракет.