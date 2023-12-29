Реклама
Прямой эфир
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Мир
В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Мир
В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше
Общество
Умер единственный в России корги-полицейский
Мир
Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО
Мир
В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году
Мир
В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза

ВС Польши: поднятые истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) Польши Мацей Клиш 29 декабря сообщил, что в воздушное пространство страны около 7 утра была пропущена залетевшая с территории Украины ракета. Поднятые по тревоге истребители не смогли ее сбить — время ее нахождения в Польше и способ маневрирования «сделали это невозможным», цитирует его Rzeczpospolita.

«Траектория полета объекта над территорией Польши отслеживалась в радиолокационной системе, но исходя из прошлого опыта были задействованы наземные и воздушные поисковые силы для подтверждения или опровержения факта падения объекта на территории страны», — добавил начальник генштаба.

Он добавил, что на данный момент с точки зрения военных, ракета покинула воздушное пространство Польши. За время маневра она углубилась в пространство страны на 40 км.

«Объект, находившийся в воздушном пространстве Польши, пробыл там менее трех минут, после чего покинул воздушное пространство», — сказал Клиш.

Тусклое будущее: новый премьер Польши не изменит отношения с Украиной
Эксперты рассказали, чего Киеву ждать от Варшавы

Ранее в этот день стало известно, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши. Его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Позже 29 декабря президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Генштаб Польши голословно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что во время инцидента с неопознанным объектом все элементы обеспечения безопасности страны работали исправно.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации к полякам уже залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват российских ракет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023