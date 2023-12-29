МВД России: водительские права с истекающим сроком действия продлили на три года
МВД приняло решение продлить на три года действие водительских прав, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства РФ и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса», — цитирует ее слова сайт МВД РФ.
Однако, добавили в ведомстве, продление действия документов коснется только водителей, управляющих автомобилями в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Нововведение затронет более пяти млн россиян.
Ранее, 22 декабря, стало известно, что МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.