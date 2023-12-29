Суд Королева признал недействительной сделку опекуна с перепродажей квартиры

Суд подмосковного города Королев признал недействительной мошенническую сделку по перепродаже квартиры «профессиональным опекуном», который лишил жилья неблагополучных собственников, страдающих алкоголизмом. Соответствующее распоряжение суда 29 декабря поступило в редакцию «Известий».

Таким образом, проданная обманным путем квартира теперь должна вернуться обратно хозяевам.

«Ходатайство Лихачева Р.А., действующего в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Лихачевой А.Р. о принятии мер по обеспечению иска по гражданскому делу № 2-3805/2023 по исковому заявлению Лихачева Романа Александровича, действующего в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Лихачевой Алены Романовны к Лихачевой Альбине Валентиновне, Поповой Олесе Мамедовне о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности — удовлетворить», — указано в решении суда.

В качестве меры по обеспечению иска суд постановил наложить арест на квартиру в городе Королев, принадлежащую по документам Поповой О.М., запретив Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать любые регистрационные действия в отношении указанной квартиры.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 дней через Королевский городской суд Московской области, указано в документе.

За историей обманутых владельцев следил корреспондент «Известий» Дмитрий Узупчук. Фигурантом в ней выступил «профессиональный опекун» из Красноярска Денис Кузичкин. В Королеве он лишил трехкомнатной квартиры спившуюся пенсионерку Альбину Лихачеву. Женщина четыре месяца жила на съемной квартире опекуна, и за это время он успел восстановить ей все документы и с их помощью самостоятельно заключить договор купли-продажи. При этом деньги после продажи квартиры — 8 млн рублей, он передал не Лихачевой, а некой Олесе Поповой, также жительнице Красноярска, за что получил от нее какой-то процент от сделки.

Помимо этого журналисты «Известий» нашли десятки судебных дел, где Попова пытается изъять из собственности недвижимость людей при помощи Кузичкина.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Москве мошенники ввели в заблуждение 66-летнюю пенсионерку, убедили ее продать квартиру и отдать им 28 млн рублей. Как рассказали в столичной прокуратуре, после этого мошенники сняли пенсионерке номер в гостинце, куда она заселилась, и там же отдала прибывшему курьеру коробку с наличными деньгами. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.