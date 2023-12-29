Дело возбудили по факту хищения 1,3 млн рублей при ремонте дорог в Алексине
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,3 млн рублей при ремонте дорог в городе Алексин. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что в период с 17 декабря 2020 года по 24 сентября 2021-го в документацию были включены недостоверные сведения об объемах работ на сумму 1,3 млн рублей. По данным прокуратуры, это сделали пока неустановленные должностные лица ГУ ТО «Тулаавтодор» и подрядной организации ООО «Дортехстрой».
Стоимость контракта на ремонт дорог составляла более 10 млн рублей. Сумма была выплачена полностью. Таким образом ущерб городскому бюджету составил 1,3 млн рублей, пишет ТСН24.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
В начале декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при капремонте детской школы искусств в Калужской области. Сумма составила 3,5 млн рублей.