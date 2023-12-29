Новый Дом культуры открыли в селе Новотроицкое на Сахалине

В Анивском районе Сахалинской области открыли новый Дом культуры (ДК), построенный в селе Новотроицкое. Об этом сообщает региональное правительство.

Площадь нового двухэтажного здания составляет более 2,5 тыс. кв. м. На первом этаже расположен зрительный зал с большим экраном, на котором будут показывать фильмы. Также в ДК обустроены кабинеты хореографии и информатики, библиотека.

«В ближайшее время мы приступим к формированию кружков по таким направлениям, как хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, вокал. Будем набирать не только детей, но и людей старшего поколения», — рассказала руководитель сельского дома культуры Любовь Бульвина.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, ранее местный дом культуры располагался в приспособленных помещениях трехкомнатной квартиры на улице Зеленой. Он был способен вместить не более 15 человек. Новое здание возвели в рамках нацпроекта «Культура».