Реклама
Прямой эфир
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Мир
В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Мир
В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше
Общество
Умер единственный в России корги-полицейский
Мир
Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО
Мир
В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году
Мир
В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза

Новый Дом культуры открыли в селе Новотроицкое на Сахалине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Анивском районе Сахалинской области открыли новый Дом культуры (ДК), построенный в селе Новотроицкое. Об этом сообщает региональное правительство.

Площадь нового двухэтажного здания составляет более 2,5 тыс. кв. м. На первом этаже расположен зрительный зал с большим экраном, на котором будут показывать фильмы. Также в ДК обустроены кабинеты хореографии и информатики, библиотека.

«В ближайшее время мы приступим к формированию кружков по таким направлениям, как хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, вокал. Будем набирать не только детей, но и людей старшего поколения», — рассказала руководитель сельского дома культуры Любовь Бульвина.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, ранее местный дом культуры располагался в приспособленных помещениях трехкомнатной квартиры на улице Зеленой. Он был способен вместить не более 15 человек. Новое здание возвели в рамках нацпроекта «Культура».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023