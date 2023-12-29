В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП в Караидельском районе. Эту информацию 29 декабря «Известиям» подтвердили в самом ведомстве.
Уточняется, что сейчас чиновник госпитализирован. В минздраве подчеркнули, что Рахматуллин попал в ДТП, когда возвращался в УФУ после открытия медицинских объектов.
Ранее в этот день стало известно, что в результате столкновения четырех автомобилей возле деревни Явгильдино в Башкортостане погибли два человека, еще трое пострадали. Одним из пострадавших и оказался министр здравоохранения республики.
По данным МЧС Башкортостана, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.