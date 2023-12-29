Почти 700 детей отдохнут в трех камчатских загородных лагерях на каникулах
В трех загородных детских лагерях на Камчатке на зимних каникулах отдохнут почти 700 школьников. Об этом сообщает региональное правительство.
Как рассказал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк, 30 декабря лагерь «Волна» ожидает прибытие 320 школьников, лагерь «Альбатрос» — 246, а лагерь имени Юрия Гагарина — 120.
Для детей организуют различные конкурсы и квесты, подвижные игры на свежем воздуха. Также развлекательная программа включает концерты и дискотеки, пишет ИА KamchatkaMedia. Кроме того, школьников ждут творческие мероприятия и встреча Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Школьные каникулы в Камчатском крае продлятся с 30 декабря по 8 января. 9 января ребята вновь вернутся к занятиям.