Первый этап строительства водопровода завершили в поселке под Красноярском
В поселке Емельяново под Красноярском завершили первый этап строительства водопровода. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Проложено 4,2 км трубопровода, смонтированы повысительная насосная станция и камера с водомерным узлом. Выполнено технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения города Красноярска», — говорится в сообщении.
Стоимость строительства составила 457 млн рублей. Средства направили из федерального и регионального бюджетов.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в 2024–2025 годах будут проложены более 16 км водопровода от поселка Солонцы до Емельяново. В будущем это позволит присоединить к централизованному водоснабжению еще несколько населенных пунктов, в том числе Творогово и Дрокино. Стоимость этих работ оценивается в 380 млн рублей.
По словам замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Байкова, строительство водопровода началось в 2022 году. Работы первого этапа завершены в срок. После полного завершения реализации проекта доступ к чистой воде получат несколько тысяч жителей Емельяновского района.