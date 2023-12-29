Госэкспертиза одобрила проект новой школы в Тихих зорях в Красноярске

Проект новой школы в микрорайоне Тихие зори в Красноярске получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом городская мэрия сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, в здании школы разместят спортивные и актовый залы, пищеблок, мастерские, музыкальную студию, помещения для групп продленного дня. На прилегающей территории установят игровые площадки, обустроят беговые дорожки и футбольное поле.

Средства на строительство выделят из регионального и городского бюджетов. Определить подрядчика планируется уже в I квартале 2024 года.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, школа в Тихих зорях будет рассчитана на 1550 мест. Она станет вторым таким крупным образовательным учреждением в городе, первое было построено в 2022 году в микрорайоне Бугач.

27 декабря сообщалось, что в Красноярском крае в рамках федеральной программы в период с 2024 по 2026 год капитально отремонтируют 39 школ в 19 муниципалитетах. На эти средства из федерального и регионального бюджетов будет выделено порядка 4,5 млрд рублей.