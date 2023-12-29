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Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
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Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря

Полянский: на 0:00 мск намечено запрошенное Украиной и западными странами заседание СБ ООН
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Фото: Global Look Press/Wang Jiangang
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в 0:00 мск 30 декабря состоится запрошенное Украиной и западными странами внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.

«В 16:00 по Нью-Йорку (0:00 мск) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

«Западники готовы на всё, лишь бы украинский сюжет был в центре внимания»
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о реформе Совбеза, перспективах зерновой сделки и расследовании диверсий на «Северных потоках»

Ранее, 12 декабря, Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины. По его мнению, очередная попытка Зеленского выпросить у Вашингтона новые поставки вооружения не имеет смысла. По словам Полянского, такой вывод подтверждают даже ведущие западные эксперты.

Перед этим, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой. Кроме того, по мнению эксперта, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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